Supertaça Cândido de Oliveira valeu 121.760 euros

O encontro da Supertaça Cândido de Oliveira 2017 constituiu um momento de solidariedade em prol dos bombeiros portugueses. O jogo valeu 121.760 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos.

A Vodafone, patrocinador principal da prova pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Portuguesa de Futebol, o Sport Lisboa e Benfica e o Vitória Sport Clube uniram esforços no sentido de dotar os ‘soldados da paz’ com mais e melhores condições para exercerem a sua missão.

Antes do início da partida, dois jovens bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros de Figueiró dos Vinhos receberam as chaves de um veículo florestal de combate a incêndios. Este veículo, em caso de necessidade, será partilhado com os concelhos de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

A entrega simbólica foi efetuada pelo CEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz, pelo Presidente da FPF, Fernando Gomes, pelos presidentes dos dois clubes, Luís Filipe Vieira e Júlio Mendes, e pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A angariação de fundos para esta compra – através de doação da FPF, dos clubes e da Fundação Vodafone – resulta de ocorrências do próprio jogo, com base na estatística produzida pela Federação Portuguesa de Futebol, e ainda na atribuição de um euro por cada bilhete vendido para o espetáculo, que esgotou horas antes do seu início.