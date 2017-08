O Governo Regional está a criar uma faixa “corta-fogo” no Caminho dos Pretos, entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreiro, que funcionará como barreira à propagação do fogo, aumentando a segurança da população da cidade do Funchal.

Trata-se de uma área de 420ha (correspondente a 420 campos de futebol), com uma rede de caminhos florestais, rede de água, tanques e bocas de incêndio.