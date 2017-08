O segundo eclipse lunar do ano acontece hoje e é visível a partir de Portugal.

Em Lisboa, a Lua nasce às 20h35, na Madeira às 20h57 e na Região Autónoma dos Açores às 20h41 e é logo a partir deste horário que será possível observar o segundo eclipse lunar a acontecer em 2017.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, “em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira o eclipse será visível apenas na penumbra, pois começa quando o nascimento da lua já se encontra dentro da penumbra”, já que a lua entra nessa fase às 16h48. O fenómeno acaba às 21h53.

O eclipse parcial será visível também a partir de outras regiões da Europa, assim como da Austrália, Antártida, Ásia, África, Médio Oriente, na América do Sul será apenas do nordeste do Brasil, Oceano Pacífico, Oceano Índico, e Atlântico Sul.