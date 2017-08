Milhares de passageiros «desesperam» no Aeroporto Internacional da Madeira, devido ao cancelamento de voos por causa de ventos fortes, que duram desde sábado. Alguns aviões conseguiram aterrar mas são mais de uma dúzia já tiveram de divergir para o Porto Santo ou Lisboa. Os passageiros queixam-se de falta de informações.

O navio Lobo Marinho vai fazer viagens extra para ajudar a escoar os passageiros retidos na ilha de Porto Santo. Segundo informação da empresa Porto Santo Line (PSL), que opera a embarcação, vão ser realizadas duas viagens extra, uma em cada sentido.

A partida do navio do Porto Santo, com destino à Madeira, está prevista para as 12.30 horas. No sentido inverso, está agendada a saída da embarcação do Funchal, às 16 horas, com destino ao Porto Santo.

A rádio TSF apontou para a existência de mais de 11 mil pessoas afectadas. No domingo, 70 voos de e para a Madeira foram cancelados e já esta segunda-feira, até às 8 horas, mais nove aviões não chegaram a levantar voo.