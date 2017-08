SEF participa em operação policial em Málaga

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) participou na operação policial realizada pela Policia Nacional Espanhola, em colaboração com os Serviços de Imigração do Reino Unido e EUROPOL, que decorreu em Málaga, Espanha.

Da operação resultou o desmantelamento de uma rede criminosa internacional envolvida no tráfico de cidadãos iranianos para o Reino Unido em voos comerciais. A rede operava a partir da cidade de Málaga no sul da Espanha e usava Espanha como país de trânsito. A organização cobrou a cada migrante cerca de 25 000 euros por fornecer passaportes, documentos de viagem, transfers e alojamento nos destinos finais. No total, foram detidos 101 indivíduos.

O SEF desempenhou um papel importante no apoio às investigações através da troca de informações, da participação em reuniões operacionais realizadas na Europol e na detenção de vários suspeitos em Portugal, nomeadamente nos Aeroportos de Faro e Porto. Os Inspetores do SEF participaram também ativamente nas buscas domiciliárias realizadas em Málaga, a convite das autoridades policiais espanholas, reconhecendo a colaboração ativa e primordial do SEF para o sucesso das investigações.

Numa das detenções realizadas no âmbito desta operação, no Aeroporto de Faro, foi detetado um dos facilitadores desta rede de auxílio à imigração ilegal, cuja identificação foi “peça chave” na localização da sede deste grupo criminoso, a qual se situava na cidade espanhola de Málaga. Esta e outras informações, recolhidas e investigadas pelo SEF, foram remetidas para as competentes autoridades espanholas, permitindo a estas desmantelar todo o grupo criminoso, que envolvia várias dezenas de cidadãos espanhóis, iranianos e de leste.