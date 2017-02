Ponta Delgada com voo directo para a Ilha de Santiago

A Soltrópico colocou no mercado um pacote turístico com voo directo para a Ilha de Santiago com partida de Ponta Delgada, São Miguel – Açores. A oferta é um combinado de sete noites com a Ilha de Santiago (uma noite) com Ilha do Sal (seis noites), sendo a primeira partida a 2 de junho e a última o dia 13 de outubro.

O pacote turístico tem o valor de 636 euros como preço base, por pessoa, em quarto duplo standard em regime de pequeno-almoço, já com taxas incluídas, no Hotel Santa Maria Beach (Sal) e Hotel Santa Maria (Santiago). Em regime tudo incluído e soft tudo incluído o pacote tem o valor de 900 euros no quatro-estrelas Hotel Oasis Belorizonte (Sal) e Hotel Oásis Atlântico Praiamar.

O pacote inclui passagem aérea em voo especial SATA Ponta Delgada / Praia / Ponta Delgada, em classe económica com direito a 20 kg de bagagem; voo doméstico Santiago / Sal / Santiago Binter em classe económica; estada 6 noites no hotel e regime escolhidos na Ilha do Sal; estada de 1 noite no hotel e regime escolhidos na Ilha de Santiago; transfers; Seguro de viagem Soltrópico Global, taxas hoteleiras, serviço, IVA; Taxas de aeroporto segurança e combustível (54€ – sujeito a alterações legais até emissão dos bilhetes); Visto (obriga à inserção dos dados de passaporte até 5 dias úteis antes da data de partida).