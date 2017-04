Açores recebem roadshow sobre Cabo Verde

A Soltrópico está a promover um roadshow sobre Cabo Verde nos Açores, tendo a primeira sessão acontecido, ontem, em São Miguel no hotel Azoris Royal Garden. O roadshow continua esta quinta-feira para a ilha Terceira onde às 19h os agentes de viagem locais podem conhecer mais sobre os produtos Soltrópico no Hotel Azoris Angra Garden.

Com o intuito de promover a nova rota Açores – Cabo Verde lançada no início deste ano, este roadshow conta ainda dois parceiros da Soltrópico, a companhia aérea Azores Airlines e a cadeia de hotéis Oásis.

“Para a Soltrópico é fundamental estar no terreno, perto dos agentes de viagens, principalmente aqueles que por razões geográficas não conseguem ser presentes nos nossos eventos ao longo do ano. Com o lançamento desta nova rota e o potencial da mesma junto dos açorianos faz todo o sentido para a Sotrópico promover a mesma junto dos agentes de viagem”, salienta Fernando Bandrés, director Operacional da Soltrópico