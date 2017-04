Funchal Cidade Ativa promove caminhadas em abril

A 3ª edição do “Funchal, Cidade Ativa”, projeto que nasceu em 2015 com o intuito de potenciar a atividade física dos funchalenses ao longo de todo o ano, nos jardins, praças e passeios da cidade, teve início em fevereiro, e prossegue este mês com caminhadas e treinos funcionais em todas as sextas-feiras do mês. A orientação técnica destas atividades ficará a cargo dos ginásios da Câmara Municipal do Funchal, mas os passeios são abertos a toda a população.

Madalena Nunes, vereadora com os pelouros do Desporto e da Inclusão Social, destaca que este é, sobretudo, “um exercício de inclusão, que pretende chegar às camadas sedentárias, seja entre o público sénior, seja entre os mais jovens, tornando o desporto ao ar livre, em plena cidade, acessível e atraente para todos.” A edilidade tem, de resto, múltiplas atividades previstas para 2017, tendo criado, para tal, parcerias com as instituições desportivas do concelho, em particular, com aquelas que recebem apoios da Autarquia, para dirigir atividades desportivas à população em geral, usando os espaços públicos.

Programa – Abril

Caminhada + Treino Funcional todas as sextas- feiras (dias 21 e 28)

Caminhada: Saída do Teleférico, Rotunda do Porto e Jardim Municipal

Treino Funcional: Jardim Municipal

Horário: 9h – Concentração junto ao teleférico