Selena Gomez e The Weeknd assumem namoro

Selena Gomez assumiu o namoro com o músico The Weeknd. O casal esteve no festival de música Coachella, na Califórnia e Selena Gomez, de 24 anos, e aproveitou para oficializar a relação com uma fotografia descontraída dos dois.

Recorde-se que foi em janeiro que Selena Gomez e The Weeknd foram fotografados aos beijos e os fãs ficaram em delírio!

Abel Tesfaye, de 27 anos, mais conhecido porThe Weeknd, terminou em novembro a sua relação de 18 meses com a modelo Bella Hadid, irmã da também modelo Gigi Hadid.

Por sua vez, Selena teve um longo namoro cheio de altos e baixos com Justin Bieber com quem terminou em 2014.