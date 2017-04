Vidente diz que III Guerra Mundial começa a 13 de Maio

Um vidente norte-americano, Horacio Villegas, que diz de si próprio ser “um mensageiro de Deus”, está convencido de que a III Guerra Mundial já tem data marcada e que esse dia será o do 100º aniversário das aparições da Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de Maio.

As previsões, que contou ao Daily Star e que agora fazem eco em vários outros órgãos, estão a causar algum alarme. Em 2015, Horacio Villegas terá previsto que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos e que este iria fazer despoletar um terceiro conflito mundial.

“A mensagem principal é que as pessoas precisam de estar preparadas para que, entre 13 de Maio e 13 de Outubro, a guerra irá causar muita devastação e morte”, disse o vidente ao Daily Star.

O católico previu também que os Estados Unidos iriam atacar a Síria – o que acabou por acontecer depois do ataque químico – e que a Rússia, a Coreia do Norte e a China vão entrar no conflito.