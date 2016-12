Visita do Papa planeada com “cuidado especial”

A ministra da Administração Interna diz que a visita do Papa a Fátima, em Maio de 2017, está a ser planeada com “cuidado especial”. À margem da inauguração do posto da GNR de Porto de Mós, no distrito de Leiria, Constança Urbano de Sousa apontou que a planificação de toda a segurança inerente à visita “está a ser planeada há muitos meses e coordenada pela senhora secretária-geral do Sistema de Segurança Interna”.

As medidas de segurança, sublinhou a ministra, envolvem “todas as forças e serviços de segurança, embora com especial destaque para a GNR, que é territorialmente competente na zona de Fátima”.

Todos “estão a trabalhar no sentido de assegurar as condições de segurança para essa visita, incluindo o controlo das fronteiras”, reforçou Constança Urbano de Sousa.

O Papa Francisco irá em peregrinação ao Santuário de Fátima de 12 a 13 de Maio de 2017, por ocasião do centenário das Aparições, acolhendo o convite do Presidente da República e dos bispos portugueses.