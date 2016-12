Cinco hotéis PortoBay distinguidos pela TUI

The Cliff Bay e Porto Mare foram premiados com o Holly, o mais importante prémio da TUI, que distingue os 100 melhores hotéis do mundo. Complementarmente, aos hotéis Eden Mar, PortoBay Falésia e Porto Santa Maria foi atribuído o “TUI Top Quality 2017”.

A TUI, de origem alemã, é um dos maiores operadores turísticos do mundo. Os Hollys refletem a opinião de cerca de meio milhão de clientes que se hospedaram nos cerca de 5 mil hotéis que trabalham com este operador.

É com base nas experiências vividas pelos seus clientes que a TUI elege as melhores unidades hoteleiras. Os galardões Holly distinguem os melhores hotéis em vários países da Europa assim como no Egito, República Dominicana, Maldivas, Tailândia, México, Sri Lanka, Ilhas Maurícias, Estados Unidos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Indonésia, principais destinos deste operador.

O mercado alemão é o segundo mais representativo do conjunto dos 9 hotéis de PortoBay Hotels & Resorts em Portugal.

O grupo Portobay é o grupo português mais premiado internacionalmente são já 78 os prémios e certificações atribuídas aos hotéis do grupo durante o ano de 2016. Estes galardões vêm dos vários players do mercado, quer operadores turísticos – como a TUI, a Thomas Cook, quer de operadores turísticos online – como a Expedia e a Booking, quer dos maiores auditores de viagens mundiais – como o TripAdvisor, Trivago e HolidayCheck.