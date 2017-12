TUI distingue PortoBay com oito prémios

Shares

Os hotéis The Cliff Bay e Porto Mare, na ilha da Madeira, foram premiados com o Holly da TUI, prémio que reconhece os 100 melhores hotéis em todo o mundo.

A TUI, de origem alemã, é um dos maiores operadores turísticos do mundo. Os Holly, prémio mais ambicionado deste operador, refletem a opinião de cerca de meio milhão de clientes que se hospedaram nos cerca de 5 mil hotéis que trabalham com este operador.

É com base nas experiências vividas pelos seus clientes que a TUI elege as melhores unidades hoteleiras. Os galardões Holly distinguem os melhores hotéis em vários países da Europa assim como no Egito, República Dominicana, Maldivas, Tailândia, México, Sri Lanka, Ilhas Maurícias, Estados Unidos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Indonésia, principais destinos deste operador.

Já os hotéis Eden Mar e Porto Santa Maria, localizados na Madeira e o hotel PortoBay Falésia, no Algarve, foram distinguidos com o “TUI Top Quality 2018”. O prémio é atribuído pelo operador turístico alemão tendo por base os resultados dos inquéritos de satisfação realizados junto dos seus clientes.

O grupo hoteleiro PortoBay viu quatro das suas unidades hoteleiras serem distinguidas com o certificado “Environmental Champion 2018” da TUI, que elege anualmente os hotéis mais comprometidos com a proteção do meio ambiente e socialmente responsáveis. Fazer parte da lista dos hotéis mais ecológicos do mundo, tem por requisitos um certificado de sustentabilidade reconhecido pelo Conselho Global de Turismo Sustentável e a opinião dos hóspedes.

Receberam este galardão os hotéis Porto Mare, Eden Mar e Porto Santa Maria, todos eles localizados no Funchal, na ilha da Madeira.

O mercado alemão é o segundo mais representativo do conjunto dos 9 hotéis de PortoBay Hotels & Resorts em Portugal.

O grupo Portobay é o grupo português mais premiado internacionalmente. São já 102 os prémios e certificações atribuídas aos hotéis do grupo durante o ano de 2017. Estes galardões vêm dos vários players do mercado, quer operadores turísticos – como a TUI, a Thomas Cook, quer de operadores turísticos online – como a Expedia e a Booking, quer dos maiores auditores de viagens mundiais – como o TripAdvisor, Trivago e HolidayCheck.