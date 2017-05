Hotéis PortoBay na Madeira celebram Festa da Flor

Até dia 10 de maio os hotéis do grupo PortoBay na Madeira também assinalam o famoso cartaz turístico da Festa da Flor.

Durante uma semana, e como já vem sendo hábito, é possível encontrar nas receções do The Cliff Bay, resort Vila Porto Mare, Porto Santa Maria e PortoBay Serra Golf os coloridos e elaborados tapetes e arranjos de flores tradicionais madeirenses. São pétalas, folhas e flores do campo que se misturam com elementos tradicionais regionais e ganham formas diversas.

Estes arranjos florais resultam do trabalho da equipa PortoBay, sendo que os hóspedes são convidados a participar na sua construção, uma actividade que tem sido muito apreciada.

Em homenagem às flores e à natureza, os hotéis PortoBay organizam ainda um conjunto de atividades paralelas e associadas à temática. Estão programadas visitas aos Jardins do Palheiro e aos jardins do resort Vila Porto Mare, onde convivem mais de 500 espécies identificadas em 13.000 m2.

Workshops de arranjos florais e de cocktails com flores, demonstrações de esculturas com frutas e vegetais são também algumas das actividades que compõem o programa.

No que toca à gastronomia haverá três jantares dedicados às flores.

Inserido no programa da Festa da Flor, PortoBay patrocina ainda a execução de um tapete floral na Placa Central da Avenida Arriaga, realizado pela associação Refúgio da Freira.