Praça do Município com instalação artística para a Festa da Flor

A Praça do Município no Funchal terá, este ano, decoração própria durante a Festa da Flor, numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal para colorir esta que é uma das mais nobres praças da cidade, sita aos Paços do Concelho.

A instalação artística da autoria da conhecida decoradora e designer Isabel Borges foi concluída hoje e ocupará o chafariz da praça durante todo o período de festividades deste

que é um dos cartazes turísticos mais importantes da cidade e da Região. Prevista está igualmente a presença regular de promotoras, que vão interagir com os turistas, tirar fotos e oferecer flores, contribuindo para enriquecer o ambiente nesta zona da cidade, durante a Festa da Flor.

Esta é uma das várias iniciativas preparadas pelo Departamento de Economia e Cultura da Autarquia para valorizar as festividades, referindo-se, igualmente, que na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, será inaugurado um tapete de flores tradicional madeirense, no Mercado dos Lavradores.