Festa da Flor adiada para Setembro

Complementa que se trata de um adiamento inevitável, neste momento, e que “será salvaguardado tudo o que já foi feito até esta altura relativamente à montagem dessa grande festa”. Além disso, Eduardo Jesus sublinha que “vamos, acima de tudo, engrandecê-la no sentido de utilizar a Festa da Flor como uma mensagem de um novo ciclo, de inauguração do restabelecimento das condições para o turismo, e igualmente para uma grande festa que se quer, de envolvimento de toda a população da Madeira”.

O secretário regional de Turismo e Cultura refere que, no quadro atual, não existem condições para realizar a Festa da Flor em maio pelo que o Governo Regional tomou a decisão de a recalendarizar para o último mês de verão. Eduardo Jesus acentua que a intenção é procurar que referida festa “possa constituir um momento de relançamento do destino Madeira, tanto no mercado nacional como nos mercados internacionais”.

O Governo Regional decidiu adiar para setembro próximo a Festa da Flor, programada para o mês de maio. Uma decisão que acontece devido às circunstâncias resultantes da pandemia mundial de Covid-19, e com todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira.

