COVID-19: Psicóloga Clínica Nivalda Fernandes oferece apoio psicológico

A Região Autónoma da Madeira regista, neste momento, 17 casos suspeitos de coronavírus: 15 com resultados negativos, 2 aguardam resultados laboratoriais.

72 pessoas estão em isolamento no seu domiciliário. Uma situação que tem suscitado apreensão e ansiedade na população, essencialmente de quem está a passar por esta fase de isolamento social e seus familiares. Uma situação em que todas as ajudas são bem vindas.

A Psicóloga Nivalda Fernandes deixa a seguinte mensagem na sua página no Facebook: «Ofereço o melhor que tenho a minha profissão a todas as pessoas que estejam em isolamento social devido ao vírus, com apoio psicológico a todas as pessoas e profissionais que assim desejarem. Apenas quero acrescentar uma vez mais com meu apoio gratuito às populações, não substitui todos os cuidados mas apenas e só colocar ao dispor o meu trabalho. 963425451».