Santander Portugal adota regime de acesso condicionado aos seus balcões

Ao mesmo tempo o Santander Portugal irá reforçar as medidas de limpeza e de higiene profilática no interior dos balcões, em benefício de clientes e de colaboradores.

Os clientes deverão assim, como já acontece com outro tipo de estabelecimentos, aguardar a sua vez em fila no exterior, guardando a distância social entre eles aconselhada pelas autoridades de saúde.

Esta medida traduz-se numa gestão de fluxos de entradas nos balcões, de modo a evitar aglomerações excessivas que possam implicar maiores riscos de contágio. Deste modo e, à semelhança de medidas similares a adotar pelos restantes operadores do sector, será dado acesso simultâneo a um número de clientes que seja equivalente ao número de colaboradores existente no interior do balcão.

You May Also Like