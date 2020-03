COVID-19: Madeira tem 21 casos confirmados. 14 profissionais de saúde estão em quarentena

O caso confirmado positivo no dia de hoje, aumentando o número registado de ontem, veio da França e estava em isolamento. A informação acaba de ser dada pela vice-presidente do IASAÚDE, em conferência de imprensa, acompanhada pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

A Madeira tem, neste momento, 21 casos positivos do COVID-19. Dos casos positivos, 4 são de nacionalidade holandesa os outros 17 são residentes na Região Autónoma da Madeira. 1 dos casos encontra-se internado na unidade dedicada ao CODIV-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

You May Also Like