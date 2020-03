Transportes públicos com itinerários e horários de domingo

O transporte público de passageiros na Madeira passa a realizar-se a partir de sábado, e em todos os dias da semana, com os itinerários e horários relativos ao dia de domingo. A decisão foi tomada pela Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), em articulação com todos os operadores de Transporte Público Rodoviário de Passageiros, nomeadamente as empresas Horários do Funchal, Companhia dos Carros de São Gonçalo, Empresa de Automóveis do Caniço, SAM e Rodoeste.

“As medidas de confinamento social impostas pelo estado de emergência têm contribuído para uma redução significativa do número de passageiros transportados. Trata-se, assim, de um ajustamento necessário que permitirá assegurar uma reserva de motoristas para necessidades futuras, garantido a continuidade da prestação do serviço público de transporte de passageiros na Região”, explica em comunicado o gabinete do secretário regional da Economia, Eduardo Jesus. “Reconhecendo a existência de passageiros que se mantêm a trabalhar, diariamente, todas os operadores assegurarão os reforços que se revelem necessários, nas horas de maior afluência, de forma a cobrir a procura pendular entre o domicílio e o local de trabalho.”

No caso da Empresa de Automóveis do Caniço, aponta o mesmo comunicado, “poderão existir ajustamentos adicionais de itinerários e horários, pelo que a DRETT aconselha os passageiros a contactar as respetivas empresas de transporte público através de email ou telefone”.

“Esta alteração de carreiras e horários, apesar de provisória, manter-se-á enquanto as circunstâncias de combate ao COVID-19 se justificarem. Assim como se mantém a obrigação da redução da lotação a um terço da capacidade de cada autocarro”, assinala.

A DRETT volta a apelar a todos os cidadãos “para que adoptem uma postura responsável e que, enquanto vigorar o estado de emergência, apenas se desloquem de transporte público caso seja estritamente necessário”.