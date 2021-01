A Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, acaba de publicar, na sua página online, o seguinte comunicado: «Todas as atividades letivas e não letivas presenciais estão SUSPENSAS a partir das 13 horas e 25 minutos do dia 04 de janeiro de 2021; Aguardamos pela reavaliação da situação causada pelo Novo Coronavírus; Recomenda-se a todos os alunos que deverão permanecer em casa».

