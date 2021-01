ISAL suspende atividades letivas e não letivas presenciais

Atendendo à situação emergência de saúde pública de âmbito internacional, e especificamente na Região Autónoma da Madeira, e, de acordo com o Comunicado – Reunião extraordinária do Governo Regional Novas medidas de prevenção e controlo da COVID-19, o Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL deliberou a suspensão de todas as atividade letivas e não letivas presenciais, compreendidas entre 4 de janeiro de 2021 e 8 de janeiro de 2021, pelo que, as mesmas devem ser realizadas online, através dos meios disponibilizados para o efeitos (Consultar documento: Plano de atividades 2020/2021).

Atividade inadiáveis, que pela sua natureza, e de acordo com solicitação feita pelo docente, podem ser realizadas nas instalações do ISAL.