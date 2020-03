IASAÚDE encerra atendimento ao público

De acordo com informação enviada à redação pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM: «Na sequência das medidas definidas pelo Governo Regional para a resposta à pandemia do COVID-19, o IASAÚDE, IP-RAM, informa a todos os Beneficiários da ADSE, dos serviços e organismos da Administração Pública Regional, Entidades empregadoras públicas regionais e outras que tenham nos seus mapas de pessoal beneficiários da ADSE, o seguinte: A partir de segunda-feira, dia 16 de março de 2020 e até novas orientações, é encerrado o serviço de atendimento aos utentes; Durante o período de contingência, o IASAÚDE, IP-RAM não assegura a receção e envio dos documentos à ADSE, IP, pelo que os beneficiários deverão recorrer a outras modalidades disponíveis; Ficam salvaguardados todos os documentos entregues no IASAÚDE, IP-RAM, até à presenta data. Para esclarecimentos adicionais deverá ser utilizada a via eletrónica, através do seguinte endereço de correio eletrónico: reembolsos@iasaude.madeira.gov.pt».