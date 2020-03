Estudantes madeirenses devem fazer quarentena antes de viajar para a Região

O Governo Regional da Madeira esteve reunido, há pouco, em conferência de imprensa alusiva a medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar cidadãos e empresas face ao novo coronavírus. Sobre as viagens por via aérea, o governante garante que «toda a gente é controlada no Aeroporto da Madeira, agora não há nenhuma exceção». O Governo Regional decidiu vedar o acesso à Ilha da Madeira para todos os passageiros que venham de destinos oriundos de países com casos confirmados de coronavírus.

Disse ainda que os estudantes universitários madeirenses que estejam fora da Região, deverão fazer quarentena antes da viagem. Albuquerque explica que esta medida tem por finalidade evitar o contágio do novo vírus.

O governante informa para que os madeirenses evitem viajar, para “salvaguardar a população”.