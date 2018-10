Madeira recebe 6ª edição da ‘super feira da hertz carros usados’

De 4 a 7 de outubro, entre as 10h00 e as 20h00, a Hertz contará com a 6ª edição da iniciativa ‘Super Feira da Hertz Carros Usados’, na ilha da Madeira. No âmbito deste evento, estarão disponíveis cerca de 400 viaturas para venda, com mais de 100 automóveis em exposição no Parque Hertz Carros Usados.

Trata-se de uma seleção das melhores viaturas pertencentes à frota Hertz que a empresa conhece desde o primeiro quilómetro, com manutenção comprovada e quilómetros reais. Todas as viaturas passaram por um rigoroso processo de aprovação para integrarem este programa. Entre os veículos disponíveis para venda na ‘Super Feira da Hertz Carros Usados’ encontram-se os modelos Renault Captur, BMW Serie 1, Opel Corsa, Audi A1, e Renault Megane, entre outros, com um desconto de 500 euros sobre o preço de venda.

Este evento é uma oportunidade única de todos os interessados adquirirem o seu novo usado com condições únicas no mercado e várias opções de financiamento adequadas às necessidades de cada cliente.

Evento ‘Super Feira da Hertz Carros Usados’

Data: de 4 a 7 de outubro

Local: Rua Fábrica Burnay, Santa Cruz (junto ao Aeroporto) entre as 10H00 e as 20H00.

Consulte aqui todos os veículos usados da Hertz disponíveis para venda: http://www.hertzcarrosusados.