Nas bancas a edição 984 do Tribuna da Madeira

Antonoaldo não trouxe novidades na bagagem

A Assembleia Legislativa da Madeira não considera que o Governo Regional deve ser mais “activo” na captação de novas transportadoras aéreas que possam operar na rota Funchal-Lisboa, mas culpa a TAP por estar a prejudicar a Região Autónoma devido aos “preços escandalosos” que pratica. O tema esteve em grande destaque esta semana, com a vinda do presidente executivo da transportadora a uma comissão parlamentar de inquérito.

“Prazer em Conhecer, Baltazar”

Nova temporada de «Visitas Encenadas» no Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Existe uma dívida da ADSE para com a Região”

As deputadas do PSD-Madeira, na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa e Rubina Berardo, estiveram reunidas com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, onde abordaram sobre a questão da ADSE.

Madeira quer ser referência nacional e internacional no domínio da Qualidade

A Direção Regional da Administração Pública foi distinguida com o reconhecimento de nível 1 de boas práticas de Qualidade e Excelência de Serviço.

‘Clean Up The World’ limpou 1.900 kg de lixo

A Câmara Municipal do Funchal associou-se, uma vez mais, à campanha mundial “Clean Up the World”, inserida no programa de Ambiente das Nações Unidas.

O Funchal participa ativamente nestas campanhas anuais, com um programa próprio “Limpar o Funchal do Mar à Serra”, que teve este ano como principal parceiro o Grupo Café do Teatro, “contando a iniciativa, igualmente, com o contributo de cerca de 1000 voluntários de várias entidades públicas e privadas, sem os quais não seria possível à Autarquia lançar este tipo de ação em larga escala”, explicou a Vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo.

Funchal quer geminar-se com Montreux

A assinatura da geminação entre a cidade do Funchal e a cidade suíça de Montreux terá lugar no próximo ano.

Sessões de esclarecimento de Apoio ao Investidor

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de outubro, a 2.ª edição das Sessões Temáticas de Esclarecimento de Apoio ao Investidor, na sequência do Ciclo de Formação “Promover o Empreendedorismo”. Uma iniciativa da Autarquia do Funchal que teve grande adesão na edição inaugural, que decorreu em julho passado.

Escolas com 66 novos Delegados de Segurança

As escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) contam com 66 novos Delegados de Segurança. A formação, de 25 horas e creditada pela Direção Regional de Educação, teve início na passada sexta-feira, dia 28, no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil.

“Saio com a sensação de dever mais que cumprido”

Ainda como Presidente da direção da AERAM, Sónia Pereira fez um balanço do seu mandato e focou os objetivos alcançados.

Cartão Municipal VIVA +

O Cartão VIVA+, cujo protocolo foi assinado entre as empresas aderentes do concelho e a autarquia de Câmara de Lobos, garante descontos em 100 estabelecimentos comerciais em Câmara de Lobos.

Social é a “grande prioridade” do Governo Regional

Foi durante uma visita realizada, esta semana, às obras de requalificação do Centro Cívico no Curral das Freiras que Miguel Albuquerque afirmou que o Social é “a grande prioridade” do seu Governo, lembrando os vários e avultados investimentos feitos nesta área pelo seu executivo.

