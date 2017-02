Captura de peixe-espada aumentou

Em 2016 foram descarregadas nas lotas da região 1917 toneladas de peixe-espada. Um número ainda muito abaixo da quota estabelecida pela União europeia que se situa nas 2487 toneladas.

No ano passado foram descarregadas 1917 toneladas de peixe-espada preto nas lotas da Região. Trata-se de uma espécie cujas capturas apresentam um ligeiro crescimento desde 2012, ano em que foram desembarcadas apenas 1716 toneladas.

É de sublinhar que mesmo em 2016 registou-se um pequeno aumento da quantidade descarregada, quando comparado com 2015, isto apesar de existir menos uma embarcação (devido a naufrágio) e de algumas embarcações da RAM terem efetuado desembarques nos Açores, num total de 35 toneladas.

A tendência de crescimento mantém-se igualmente já no primeiro mês deste ano tendo sido registado o desembarque de 245 toneladas desta espécie. Mais 85% quando comparado com janeiro de 2016.

Números que indicam uma nítida tendência progressiva na captura desta espécie, mas ainda longe do que foi estabelecido em relação ao total admissível de captura que se situa nas 2487 toneladas.

É de referir que de acordo com o estabelecido pela União Europeia, a Direção Regional de Pescas está a elaborar um plano de gestão para o peixe-espada preto que será entregue em 2018.

As conclusões do plano serão apresentadas em conjunto com os Açores e Governo Português.