“Uma Selfie com o Comércio Tradicional”

A Câmara Municipal do Funchal promove, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF – CCIM), o concurso de fotografia “Uma Selfie pelo Comércio Tradicional”, até ao final desta semana, dia 12 de maio.

A melhor fotografia recebe um prémio de 100€, em consumo nas lojas de comércio tradicional.

A partir da realização da edição 2017 da Festa da Flor, a Autarquia e a ACIF pretendem, com este concurso, destacar as montras dos estabelecimentos comerciais do centro do Funchal e contribuir, dessa forma, para a dinamização do comércio local. Esta trata-se, de resto, de uma medida enquadrada no Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal e é um complemento ao Concurso de Vitrinismo "Cidade das Flores", que está a decorrer, no sentido de premiar os comerciantes mais criativos.

O concurso “Uma Selfie pelo Comércio Tradicional” vai eleger a melhor fotografia (Selfie), tendo como fundo uma montra de um estabelecimento do comércio tradicional, decorado com motivos florais. Só são consideradas montras de lojas de comércio tradicional, ou seja, apenas lojas de rua, não estando abrangidas as grandes superfícies. Todos os interessados podem participar individualmente ou em grupo, sendo que não são admitidas mais do que três pessoas em cada fotografia.