‘Muro da Esperança’ adiado devido à previsão do estado do tempo

De acordo com um comunicado emitido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, «atendendo às previsões do tempo que apontam para a instabilidade e possibilidade da ocorrência de aguaceiros durante o dia de amanhã e, particularmente, durante a manhã, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura optou por adiar a Cerimónia do Muro da Esperança, estando prevista a sua realização para o sábado seguinte, dia 28 de abril.

Acresce referir que, perante este cenário e tratando-se de um evento maioritariamente composto por crianças, considerou-se não estarem reunidas as condições necessárias para a sua concretização».

Recorde-se que este sábado, dia 21, estava previsto o desfile de centenas de crianças de várias escolas que iriam depositar uma flor simbólica alusiva à paz, evento integrado na Festa da Flor.