Acidente de trabalho a bordo de navio atracado em Setúbal

O Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal foi contactado no passado dia 7 de maio, pelo Centro de Operações Marítimas, informando da receção de uma chamada telefónica via 112, dando conta que teria havido um acidente de trabalho a bordo do navio de carga “SAN RAFAEL”, atracado no porto de Setúbal.

Uma patrulha da Polícia Marítima deslocou-se de imediato para o local, tendo apurado que um elemento da tripulação, de nacionalidade filipina, no seguimento de um acidente de trabalho, amputou um dedo da mão. Deslocou-se igualmente ao local uma viatura da Cruz Vermelha Portuguesa, que viria a transportar a vítima para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, sendo posteriormente transferido para o hospital S. José, em Lisboa, a fim de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Devido ao acidente, este elemento da tripulação não seguirá viagem no “SAN RAFAEL”, que largará amanhã, dia 9 de maio, para Lisboa.​