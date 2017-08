Autoridade Marítima apoia embarcação em risco eminente de naufrágio

Foi dado no dia 1 de agosto, cerca da 19h00 horas locais, o alerta para uma embarcação de recreio com três pessoas a bordo, que se encontrava na eminência de naufragar junto de uma zona rochosa à entrada do porto de Ponta Delgada.

De imediato, a Capitania do Porto de Ponta Delgada fez deslocar para o local, por mar, uma mota de água de salvamento e um salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos. Por terra, foi enviada uma patrulha da Policia Marítima do Comando-local de Ponta Delgada.

Chegados ao local, a Polícia Marítima deparou-se com uma embarcação de recreio já praticamente em cima das pedras. Das três pessoas a bordo, uma atirou-se à água, junto ás rochas, tendo a Policia Marítima encaminhado esse náufrago para zona segura em terra.

Entretanto dentro de água, a mota de água de salvamento da Capitania conseguiu, devido à sua elevada manobrabilidade em espaços restritos e através da passagem de um cabo de reboque, retirar a embarcação sinistrada das rochas e conduzi-la para uma zona segura. Posteriormente foi rebocada por uma outra embarcação de recreio, com as duas restantes pessoas a bordo, para dentro da marina de Ponta Delgada, sempre acompanhada pelo salva-vidas e pela mota de água de salvamento, até se encontrar atracada em segurança.

Para apuramento das causas do naufrágio, foi instaurado pela Polícia Marítima um inquérito ao sinistro marítimo.