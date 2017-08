Equipa de investigação açoriana integra projeto internacional sobre biodiversidade microbiana dos solos de pastagens

O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia destacou a importância do projeto internacional “Bioinvent”, que tem estado a decorrer na ilha de São Miguel, e que é direcionado para a investigação na área da agricultura e serviços de ecossistema, salientando que está a ser desenvolvido por seis equipas de vários países, entre as quais uma equipa do Centro do Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade (CIBIO) dos Açores.

Bruno Pacheco, que falava à margem de uma visita aos trabalhos de campo deste projeto, na freguesia da Candelária, adiantou que o principal objetivo é “a criação de um bio inventário da diversidade microbiana existente nos solos de ecossistemas de pastagens”, ao longo de gradientes climáticos, “numa dimensão pan-europeia que decorrerá desde ao Açores até ao Norte da Suécia”.

O Diretor Regional adiantou que o Governo dos Açores, através do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, atribuiu a este projeto uma verba de 100 mil euros, considerando a “sua importância para uma das áreas prioritárias da Estratégia de Especialização Inteligente da Região RIS3, nomeadamente agricultura”.

“O apoio do Executivo açoriano a projetos desta natureza serve não só para chamar a atenção para a riqueza da biodiversidade da nossa Região e para a necessidade da sua preservação, mas também para enaltecer o trabalho científico desenvolvido no arquipélago”, disse, acrescentando que terminaram agora as amostragens de solos na ilha de São Miguel.

Segundo Bruno Pacheco, o Governo dos Açores reconhece a mais valia que este projeto representa para a Região, tendo, nesse sentido, assumido a participação da equipa do CIBIO pelo período de três anos.

O projeto “Bioinvent” é financiado pelo programa Horizonte 2020, através da ERA-NET BiodivErsA3 – Consolidating the European Research Area on Biodiversity and Ecosystem Services, de que o Fundo Regional da Ciência e Tecnologia é entidade parceira e financiadora.