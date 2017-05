Autoridade Marítima recupera kitesurfista em dificuldades

No dia 19 de maio, cerca das 16h56, foi recebida uma comunicação no Piquete da Polícia Marítima do Comando-local de Lisboa, de que se encontrava desaparecido um kitesurfista na Praia da Fonte da Telha.

De imediato, foram acionadas duas embarcações, das Estações Salva-vidas de Cascais e de Lisboa, e uma da Polícia Marítima, que se dirigiram para o local. Em terra, já se encontrava uma viatura todo-o-terreno da Polícia Marítima.

Através de orientações de terra, fornecidas por populares e pelos elementos da Polícia Marítima, a embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais encontrou e recuperou o kitesurfista no mar, auxiliando-o a regressar a terra, cerca das 17h45. O indivíduo encontrava-se bem de saúde não tendo sido necessário prestação de cuidados médicos.

Foram empenhados nesta ação de busca e salvamento 14 operacionais, sob coordenação do Capitão do Porto de Lisboa, em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, três embarcações e uma viatura de todo-o-terreno, pertencentes às Capitanias dos Portos de Lisboa e de Cascais, ao Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e sua extensão da Costa da Caparica, e às Estações Salva-vidas de Cascais e de Lisboa.