Aluno da Escola da Ribeira Brava na Fase Nacional da III Edição das Olimpíadas da Geologia

À semelhança da 1ª edição das Olimpíadas de Geologia, e após a 2ª eliminatória realizada no sábado dia 1 de abril no Centro de Ciência Viva do Porto Moniz, um aluno da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares irá representar a Região Sul e Ilhas de Portugal na Fase Nacional desta competição.

Esta fase decorre neste fim-de-semana, de 20 a 21 de maio, em Estremoz, e estarão em competição 25 alunos. Entre eles, estará o aluno Luís Miguel Gonçalves da turma A do 11º ano acompanhado pela Prof. Elisabete Ramos docente responsável pela competição na escola da Ribeira Brava.

A organização desta competição é da Sociedade Geológica de Portugal e é dirigida aos alunos do 11.º ano de escolaridade, tendo como objetivos despertar o interesse e dinamizar o ensino e a aprendizagem da Geologia, aproximar Escolas Secundárias e Universidades, captar vocações para as Geociências e selecionar os representantes de Portugal nas International Earth Sciences Olympiads – IESO.