Banda “Keep In The Trunk” no Casino Lisboa

O programa de animação musical no Arena Lounge continua a conquistar os visitantes do Casino Lisboa. Com um inédito ciclo de actuações, a banda Keep It In The Trunk apresenta-se, de 24 a 27 de Maio, no Arena Lounge para interpretar grandes êxitos no panorama da pop, soul e blues. A entrada é livre. A banda Keep It In The Trunk é um projecto de interpretações únicas que promete surpreender o público. A vocalista Inês Andrade sobe ao palco multiusos do Arena Lounge acompanhada por Tiago Moreira na guitarra, Paulo Calado no baixo e João Colaço na bateria.

Programação da banda Keep It In The Trunk

Quarta-Feira, 24 de Maio: 22h00 às 22h50 e das 23h10 às 00h00

Quinta-Feira, 25 de Maio: 20h30 às 21h20 e das 23h20 às 00h10

Sexta-Feira, 26 de Maio: 20h30 às 21h20 e das 23h20 às 00h10

Sábado, 27 de Maio: 20h30 às 21h20 e das 23h20 às 00h10

As noites de música ao vivo continuam em destaque no Casino Lisboa que recebe, de

Quarta-Feira a Sábado, um elenco de jovens bandas nacionais. Com entrada livre, a não perder, no Arena Lounge.

Programa de animação musical no Arena Lounge:

– The Peakles: de 31 de Maio a 3 de Junho