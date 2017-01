Comédia negra “Os Dias Realistas” em estreia a 11 de Janeiro

Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires são os Dias. Dois casais, quatro pessoas, os mesmos dilemas e interrogações. Um texto de Will Eno, escrito e interpretado com o ritmo frenético de um mundo tantas vezes incompreensível.

As conversas de circunstância misturam-se com revelações mais e menos secretas, a vida de todos os dias dá lugar a reflexões como o casamento, o quotidiano, a vida e a morte.

O Casino Lisboa estreia no próximo dia 11 de Janeiro, pelas 21h30, a comédia negra “Os Dias Realistas” que terá como protagonistas Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires. Trata-se de uma nova e divertida série de representações que promete conquistar os espectadores no Auditório dos Oceanos.

