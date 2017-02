Programação Artística e Cultural reforçada em Março

O Casino Lisboa estreia, a 29 de Março, pelas 21h30, uma nova versão da comédia “Mais Respeito Que Sou Tua Mãe”. Joaquim Monchique é o grande protagonista desta hilariante série de representações que promete divertir os espectadores no Auditório dos Oceanos.

A mãe de família e dona de casa mais desesperada da Baixa da Banheira e de Portugal está de volta nesta nova versão de “Mais Respeito Que Sou Tua Mãe”. Esmeralda Bartolomeu contínua a sua luta pela sobrevivência no caos de um seio familiar onde tem de lidar com um marido desempregado que só tem apego a futebol; um sogro de 80 anos tão ou mais adicto à marijuana que o seu filho mais novo; uma filha adolescente com um comportamento sexual mais desenvolvido (e desenvolto) que o seu; e um filho mais velho que é gay, e depois deixa de ser… e depois volta a ser… e depois deixa de ser outra vez!