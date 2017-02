Realiza-se, nesta quarta-feira, dia 1 de março, pelas 17.30 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, a inauguração da exposição “John dos Passos: o Homem, o Escritor, o Artista, o Político e a Ilha da Madeira”.

A mostra biográfica sobre John Dos Passos, que foca as várias facetas deste homem com raízes familiares na Ponta do Sol, resulta de um estágio curricular no âmbito do Mestrado em Antropologia – Área de Especialização em Culturas Visuais, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, proposto por Márcia Fernandes, natural daquele concelho.