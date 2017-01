Espanha recebeu mais turistas

A Espanha recebeu, até novembro de 2016, 70,1 milhões de turistas, mais 10,1% que no período homólogo de 2015, segundo dados divulgados pelo INE local. Durante este período, os visitantes provenientes do Reino Unido foram os mais numerosos com cerca de 17 milhões, mais 12,3% que em 2015, não havendo, assim, repercussões do Brexit. França, com 10,76 milhões (+7,1%) e Alemanha com 10,73 milhões (+6,1%) foram os países que se seguiram.

A Catalunha (17 milhões), Baleares (12,9 milhões) e as Canárias (12 milhões) foram as regiões espanholas que mais receberam turistas durante os 11 meses em análise, sendo que todas elas cresceram em comparação com o mesmo período do ano passado: 3,8%, 12% e 12,7%, respectivamente.

As previsões para o ano de 2016, apontam para um total de 74 milhões de turistas internacionais (+8,8% que em 2015), um aumento de 10% nas receitas: mais 6,7 mil milhões para um total de 67 mil milhões de euros.