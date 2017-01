Tranquada Gomes na Cerimónia de Entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira

No próximo dia 4 de janeiro, pelas 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, assiste à Cerimónia de Entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira. Na ocasião, terá lugar a tomada de posse dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima de Porto Santo, sendo rendido pelo Capitão-de-mar-e-guerra Nuno Sousa Pereira. A Cerimónia terá lugar na Praça do Povo.