“PEACE RUN” de 23 a 26 de maio

O Governo da Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, leva a efeito, nos dias 23 a 26 de maio, o evento de cariz humanitário denominado “PEACE RUN”.

Este evento comemora, em 2017, 30 anos de existência e celebra a efeméride percorrendo todo o território nacional, levando a mensagem de Paz às crianças de Portugal; este ano é a primeira vez que a Região Autónoma da Madeira faz parte deste roteiro.

A iniciativa integra uma série de corridas, efetuadas por uma comitiva composta por elementos oriundos de vários pontos do Mundo, nomeadamente da Austrália, Alemanha, Áustria, Croácia, Estados Unidos da América, França, Japão, Itália, Suíça, Portugal e República Checa.

As corridas a realizar na Região percorrerão diversos estabelecimentos de ensino dos concelhos do Funchal (terça-feira, dia 23; sexta-feira, dia 26), Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Ribeira Brava (quarta-feira, dia 24) Machico e Santa Cruz (quinta-feira, dia 25); em todas as corridas será transportada a Tocha da Paz.

A equipa de cada uma das corridas permanecerá cerca de 45 minutos em cada estabelecimento de ensino, com o propósito de neles promover atividades alusivas à Paz. A iniciativa decorrerá paralelamente à Festa do Desporto Escolar, fazendo parte respetiva Cerimónia de Abertura.

Diversas personalidades de relevo desportivo serão convidadas a aliar-se a este evento humanitário, que finalizará com um concerto aberto de música clássica, protagonizado pelo grupo musical Mountain Silence, na Igreja do Colégio dos Jesuítas, pelas 21h30 do dia 26 de maio.

Para além do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, esta iniciativa conta com a colaboração das autarquias de Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santa Cruz, da Polícia de Segurança Pública, e com os apoios da Coca-cola European Partners, Winbrokers Seguros e Cruz Vermelha Portuguesa – Madeira.