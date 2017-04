VIII Congresso de Educação Artística com inscrições abertas

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação vai promover, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, o VIII Congresso de Educação Artística, destinado a todos professores, investigadores, estudantes, gestores e administradores educativos, artistas, animadores, agentes culturais e demais interessados nas questões educativas e artísticas.

Operacionalizado pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), este evento conta já com sete edições realizadas e encontra-se com inscrições abertas para a sua próxima edição que, a exemplo das anteriores e com o objetivo de permitir o debate alargado sobre os temas escolhidos para o evento e a partilha entre os participantes, será organizada por vários tipos de sessões:

a) Conferência de abertura dentro da temática geral da “arte-educação”, realizada por uma personalidade de reconhecida competência científica;

b) Sessões plenárias onde se abordarão as três grandes temáticas escolhidas para o congresso:

1) “Será a arte (im)prescindível? – A função da arte na construção da identidade”, onde se espera uma reflexão geral sobre o papel que as artes podem assumir na construção da identidade das nossas crianças e jovens, dentro e fora da escola, em espaços formais e informais.

2) “A saúde nas/das artes – O papel das artes na saúde da profissão docente”, onde se procura debater de que forma as artes podem ser promotoras da melhoria da qualidade de vida, aliada à saúde e bem-estar, da profissão docente;

3) “«Os alunos e professores de hoje em dia não têm nada a ver com os de outros tempos…» – Perspetivas da motivação docente e estratégias para motivar alunos”, onde se procura refletir sobre a motivação dos professores para a prática pedagógica e apresentar estratégias de motivação dos alunos na atualidade.

c) Painéis estruturados na sequência das sessões plenárias e para os quais foram aceites inscrições livres;

d) ‘Workshops’ nas várias áreas artísticas e multimédia; e) Atividades sociais, concertos/espetáculos e uma feira de edições.

Os interessados em participar poderão fazer a sua inscrição através do ‘site’ www.madeira-edu.pt/dseam ou dirigir-se à Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, sita na Travessa do Nogueira, n.º 11, no Funchal.