“A Conciliação entre Desporto e Educação” na Escola Secundária Jaime Moniz

Shares

Na sequência do Plano de Formação do presente ano para a área do Desporto, a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, informa que decorrerá no próximo dia 14 de novembro (terça-feira), das 9h30 às 12h30, na Escola Secundária Jaime Moniz, a segunda ação de formação do mencionado Plano, intitulada “A Conciliação entre Desporto e Educação”.

Nesta ação estará presente o Coordenador Nacional do Projeto “Unidades de Alto Rendimento na Escola”, Victor Pardal, projeto este da responsabilidade do Ministério da Educação, via Instituto Português de Juventude e Desporto. Foi ainda convidado o Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, Jorge Moreira, para apresentar o exemplo de uma turma cujos horários escolares foram adaptados aos interesses desportivos.

Para integrar a mesa redonda, que decorrerá após a apresentação das temáticas acima mencionadas, contamos, além dos preletores referidos, com o Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, a Treinadora responsável pelos Praticantes de Elevado Potencial (PEP) da Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, Paula Saldanha e o PEP da modalidade de Karaté, João Casimiro. A mesa será moderada por Helder Lopes, Diretor do Mestrado de Ensino de educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade da Madeira.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, realizada online até o próximo dia 13 de novembro, através do preenchimento do formulário disponível no site da DRJD (http://www02.madeira-edu.pt/drjd/desporto/tabid/217/ctl/Read/mid/923/InformacaoId/38638/UnidadeOrganicaId/4/Default.aspx).

Recordamos que a primeira formação decorreu no passado dia 23 de junho, no âmbito das celebrações do Dia Olímpico, subordinada ao tema do Olimpismo, e prevê-se a dinamização de mais duas formações até o dia 11 de dezembro de 2017.

A operacionalização do Plano de Formação conta com o imprescindível apoio do parceiro Coca-Cola European Partners.