Medidas para o 3º período na RAM anunciadas nesta segunda-feira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) informa que, na próxima segunda-feira (13 de abril), após o plenário extraordinário do Governo Regional que se realiza nesse dia, serão anunciadas as medidas relativas à organização da parte final do ano letivo 2019/2020 na Região.

As condições específicas da Região, em termos sanitários bem como no que respeita às competências na gestão do sistema educativo, recomendam a adoção de medidas próprias, ainda que devidamente enquadradas com as decisões nacionais sobre a matéria hoje anunciadas.

Às comunidades educativas, das estruturas de direção aos corpos docentes, passando pelas diversas categorias de funcionários, aos estudantes e suas famílias, a SRE deixa uma mensagem de tranquilidade, na certeza de que serão encontradas soluções para assegurar uma conclusão do ano letivo apropriada às circunstâncias excecionais que vivemos.