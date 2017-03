Sindicato dos Professores inicia processo de negociação com a Educação

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira iniciará, no próximo dia 16 de março, pelas 10 horas, com a Secretaria Regional de Educação, o processo de negociação com vista a resolver a situação jurídica dos docentes do Conservatório.

Será igualmente abordada a questão do concurso de pessoal docente para o ano letivo 2017/2018, nomeadamente quanto a data da sua realização, bem como, à eventual vinculação extraordinária de pessoal docente à semelhança do que ocorrerá a nível nacional.

Finalmente será colocada a questão da transição dos docentes do 5.º para o 6.º escalão da carreira docente que ficaram impedidos de progredir por ausência de regulamentação, desde a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M de 25 de fevereiro.