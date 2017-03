Gala Jovens Artistas 2017

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, apresentou, no passado dia 18 de março, a 16.ª edição do Concurso Jovens Artistas da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Este concurso destinou-se a crianças e jovens, alunos das Atividades Artísticas Extraescolares da DSEAM, que se destacaram pela qualidade das suas performances artísticas ao nível da música, do teatro e da dança, e teve por objetivo premiar aqueles que apresentaram um nível acima da média em termos de performance artística. O espetáculo final, denominado por Gala Jovens Artistas, terá lugar no dia 26, pelas 17h00, no Fórum Machico, e pretende proporcionar o reconhecimento do público aos participantes pela sua dedicação, no sentido de promover o crescimento artístico dos mesmos.

Este concurso surge alicerçado num projeto de sucesso iniciado em 1984, na DSEAM, ao nível da ocupação de tempos livres, hoje designado como Atividades Artísticas Extraescolares e que conta com a inscrição de cerca de 1200 alunos nas diferentes atividades implementadas no âmbito da Música, do Teatro, da Dança, da Expressão Plástica e da Multimédia.

Neste concurso participam, anualmente, cinco dezenas de alunos, sendo que a edição deste ano superou esta participação, contabilizando 66 performances apresentadas por 23 professores.

O concurso compreende duas categorias, a infantil e a juvenil, e foram os professores de cada classe que elegeram o candidato que se iriam fazer representar no espetáculo final, baseando-se na interpretação, técnica/grau de dificuldade e performance global.