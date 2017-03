Presidente da República na abertura da Conferência Europeia do Tabaco e Saúde

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à Sessão de Abertura da 7ª ECToH – European Confence on Tobacco or Health (Conferência Europeia do Tabaco e Saúde), na qual esteve presente a Rainha Letizia de Espanha.

A conferência organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e que decorreu no Centro de Congressos do Hotel Sheraton, do Porto, contou, na sessão de abertura, com a intervenção da Rainha Letizia de Espanha, que foi precedida pelas intervenções dos especialistas Geoffrey Fong e Luk Joossens, do Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso, do Comissário Europeu da Saúde, Vytenis Andriukaitis, e do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.