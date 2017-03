Twitter elimina contas que fazem apologia ao terrorismo

A rede social norte-americana Twitter anunciou que eliminou 376.890 contas nos últimos seis meses, no âmbito da sua luta contra as publicações que fazem apologia ao terrorismo, mais 60% do que no período anterior.

O Twitter começou a divulgar estes números há um ano. No total, a rede social eliminou 636.248 contas por esse motivo no período que vai de 1 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2016. 376.890 destas contas foram eliminadas entre 1 de julho de 2016 e 31 de dezembro do mesmo ano. A informação pode ser consultada na integra aqui.

Este é o 10.º relatório de transparência do Twitter, que começou a publicar este documento em 2012. O primeiro, escreve o site The Verge, foi publicado depois de Edward Snowden revelar que os governos estavam a espiar os seus próprios cidadão e tentar infiltrar-se nas redes sociais.