Hollande reafirma “determinação do Estado” contra o terrorismo

François Hollande saudou hoje “a coragem e a determinação” dos militares que conseguiram neutralizar um atacante junto ao Museu do Louvre, em Paris, tendo o Presidente francês reafirmado a “determinação do Estado” na luta contra o terrorismo.

Esta sexta-feira, de manhã, um atacante munido com uma arma branca atacou uma patrulha militar junto à galeria Carrousel du Louvre, na entrada do conhecido museu. O soldado reagiu e disparou de imediato sobre o homem.

O ataque foi considerado de “caráter terrorista” pelas autoridades francesas. Um militar sofreu ferimentos ligeiros na cabeça, o atacante ficou gravemente ferido na zona do estômago.

“Perante a agressão selvagem que ocorreu esta manhã no Carrousel du Louvre, cujas características levaram a que a secção anti-terrorista do Ministério Público de Paris abrisse uma investigação por tentativa de homicídio, o Presidente da República saúda a coragem e a determinação demonstrada pelos militares na neutralização do atacante”, referiu o Palácio do Eliseu, sede da Presidência.

Hollande reafirmou ainda “a determinação do Estado” para “agir de forma incansável” na defesa da segurança dos franceses e na luta contra o terrorismo.