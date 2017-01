Donald Trump acredita que a tortura funciona e deveria voltar a se instituída, mas o presidente dos EUA diz que seguirá as indicações do secretário da Defesa e do director da CIA. A medida já tinha sido defendida em campanha eleitoral.

O presidente dos EUA diz que “o fogo tem de ser combatido com fogo” e acredita que técnicas de tortura como o «waterboarding», o afogamento simulado, resultam “na luta contra o terrorismo”. A sua principal prioridade, garantiu, é “manter o país seguro”.

“Quando eles cortam cabeças de pessoas porque são cristãs, ou quando o Estado Islâmico faz coisas de que não ouvimos falar desde os tempo medievais, penso que temos de combater o fogo com o fogo. Não estamos a combater num plano igual. Dito isto, vou concordar com o que o general Mattis e Pompeo disserem. Mas falei nas últimas 24 com pessoas bem colocadas na Inteligência e perguntei-lhes: ´Funciona? A tortura funciona?´ E a resposta foi ´sim´, seguramente. Mas se Mattis e Pompeo não quiserem, tudo bem. Se eles quiserem, vou trabalhar para esse fim. Quero fazer tudo o que possamos dentro da lei”, disse Trump em entrevista à ABC.